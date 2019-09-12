Комитет рекомендовал запретить Ирине Геращенко принимать участие в 5 заседаниях Рады за слова о "зеленых человечках"
В четверг, 12 сентября, Комитет по вопросам регламента рекомендовал Верховной Раде запретить нардепу Ирине Геращенко ("Европейская солидарность") участвовать в пяти заседаниях парламента за неэтичные высказывания. Об этом в Facebook сообщила журналист Татьяна Николаенко.
По ее данным, за такое решение проголосовали 6 членов комитета из 11 присутствующих. С заявлением о необходимости отреагировать на неэтичные высказывания Геращенко выступал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахания.
Речь о высказываниях нардепа в адрес представителей "Слуги народа", которые она допустила на заседании парламента 10 сентября.
"Друзья вы знаете, 5 лет назад "зеленые человечки" захватили Крым, сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент. И на самом деле полностью его перечеркивают", - сказала Геращенко.
Видео: YouTube/ Роман Кравець
Скриншот: Facebook/ Тетяна Ніколаєнко
Напомним, ранее "Евросолидарность" Порошенко ушла в оппозицию к "Слуге народа" Зеленского.
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