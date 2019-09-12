В четверг, 12 сентября, Комитет по вопросам регламента рекомендовал Верховной Раде запретить нардепу Ирине Геращенко ("Европейская солидарность") участвовать в пяти заседаниях парламента за неэтичные высказывания. Об этом в Facebook сообщила журналист Татьяна Николаенко.

По ее данным, за такое решение проголосовали 6 членов комитета из 11 присутствующих. С заявлением о необходимости отреагировать на неэтичные высказывания Геращенко выступал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахания.

Речь о высказываниях нардепа в адрес представителей "Слуги народа", которые она допустила на заседании парламента 10 сентября.

"Друзья вы знаете, 5 лет назад "зеленые человечки" захватили Крым, сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент. И на самом деле полностью его перечеркивают", - сказала Геращенко.

Видео: YouTube/ Роман Кравець

Скриншот: Facebook/ Тетяна Ніколаєнко

Напомним, ранее "Евросолидарность" Порошенко ушла в оппозицию к "Слуге народа" Зеленского.

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