В Украине 15 сентября отмечают день изобретателя и работников леса, в мире - день демократии, а на народном календаре день святого Маманта. Именины празднуют Анатолий, Виктор, Иван и Николай.
Какой сегодня праздник в Украине
Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники леса.
В третье воскресенье сентября в Украине также отмечают День изобретателя и рационализатора. Деятельность украинский изобретателей регулирует Укрпатент - Украинский институт промышленной собственности.
Народные праздники
На народном календаре - День памяти святого Маманта, отца его Федота и матери Руфины. С этого дня среднесуточная температура воздуха составляет около +10. С середины сентября сбрасывает листья черемуха, пустеют пастбища. В старину наши предки следили за закатом: если в этот вечер он будет красным, то скоро будут морозы.
Международные праздники
Сегодня Международный день демократии. Его установили по инициативе Генассамблеи ООН в 2007 году. Дату приурочили к конференции новых и восстановленных демократий, которая проводилась 11 лет назад.
События и даты
Сегодня городу Николаеву исполняется 230 лет. А Рубежному в Луганской области - 124 года.
В 1830 году в Великобритании открылась первая в мире железнодорожная линия - между Ливерпулем и Манчестером пустили первый паровоз.
В 1916 году англичане впервые применили танки в мировой войне. 49 танков Mk.1. выступили против немецкой армии на реке Сомме.
В 1917 году вышел первый номер журнала Forbes.
В 1928 году английский микробиолог А. Флеминг смог выделить активное вещество, разрушающее бактериальные клетки - пенициллин. После этого ученый опубликовал результаты научной работы в прессе. А вещество стало широко использоваться в фармацевтике.
В 1971 году в Ванкувере создали организацию Green peace.
В 1997 году зарегистрировали домен Google.com.
В 2001-м генпрокуратура Украины сняла обвинение с экс-вице-премьера страны Юлии Тимошенко и ее мужа. Политик провела в заключении три года.
Именины
Сегодня День ангела у Анатолия, Антона, Богдана, Виктора, Владимира, Германа, Ивана и Николая.