В Украине 15 сентября отмечают день изобретателя и работников леса, в мире - день демократии, а на народном календаре день святого Маманта. Именины празднуют Анатолий, Виктор, Иван и Николай.

Какой сегодня праздник в Украине

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники леса.

В третье воскресенье сентября в Украине также отмечают День изобретателя и рационализатора. Деятельность украинский изобретателей регулирует Укрпатент - Украинский институт промышленной собственности.

Народные праздники

На народном календаре - День памяти святого Маманта, отца его Федота и матери Руфины. С этого дня среднесуточная температура воздуха составляет около +10. С середины сентября сбрасывает листья черемуха, пустеют пастбища. В старину наши предки следили за закатом: если в этот вечер он будет красным, то скоро будут морозы.

Международные праздники

Сегодня Международный день демократии. Его установили по инициативе Генассамблеи ООН в 2007 году. Дату приурочили к конференции новых и восстановленных демократий, которая проводилась 11 лет назад.

События и даты

Сегодня городу Николаеву исполняется 230 лет. А Рубежному в Луганской области - 124 года.

В 1830 году в Великобритании открылась первая в мире железнодорожная линия - между Ливерпулем и Манчестером пустили первый паровоз.

В 1916 году англичане впервые применили танки в мировой войне. 49 танков Mk.1. выступили против немецкой армии на реке Сомме.

В 1917 году вышел первый номер журнала Forbes.

В 1928 году английский микробиолог А. Флеминг смог выделить активное вещество, разрушающее бактериальные клетки - пенициллин. После этого ученый опубликовал результаты научной работы в прессе. А вещество стало широко использоваться в фармацевтике.

В 1971 году в Ванкувере создали организацию Green peace.

В 1997 году зарегистрировали домен Google.com.

В 2001-м генпрокуратура Украины сняла обвинение с экс-вице-премьера страны Юлии Тимошенко и ее мужа. Политик провела в заключении три года.

Именины

Сегодня День ангела у Анатолия, Антона, Богдана, Виктора, Владимира, Германа, Ивана и Николая.