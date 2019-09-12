Окружной административный суд Киева (ОАСК) частично удовлетворил иск Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата к Министерству культуры. Об этом сообщается на сайте УПЦ-КП.

В частности, ОАСК запретил субъектам государственной регистрации юридических лиц и ликвидационной комиссии действия, касающиеся имущества Киевской патриархии УПЦ-КП.

"Суд запретил Министерству юстиции Украины, Министерству культуры Украины, их структурным подразделениям, органам государственной власти и местного самоуправления, нотариусам проводить какие-либо регистрационные действия, касающиеся Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата и ее имущества. Суд запретил ликвидкомиссии Киевской патриархии УПЦ-КП, которую создала ПЦУ, во главе с Яременко О.В. (митрополитом Черкасским Иоанном из Православной церкви Украины - Ред.) какие-либо действия по управлению Киевской патриархией и распоряжением ее имуществом", - говорится в сообщении пресс-службы Киевской патриархии.

Кроме того, суд признал противоправность приказа Минкульта, который отменил действие уставов УПЦ-КП и Киевской патриархии.

ОАСК также расценил как препятствие доступа к правосудию представление ликвидкомиссией заявления об отказе от иска и о прекращении представительства интересов Киевской патриархии адвокатом, уполномоченным Филаретом.

Напомним, 31 июля 2019 года УПЦ-КП подала иск к Минкультуры Украины из-за решения последнего о снятии церкви с регистрации.

Немногим ранее в Минкультуры заявили о прекращении существования УПЦ КП после присоединения к ПЦУ.