В Министерстве инфраструктуры намерены запустить пилотный проект по допуску частных, негосударственных поездов на железную дорогу для осуществления грузовых перевозок. Они могут начать работу на пробном участке уже до конца 2019 года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий журналистам 12 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть амбициозная цель - до конца года пилотно запустить частную тягу и всех удивить. А уже с масштабным (проектом – Ред.) по всей Украине будем двигаться более умеренно, чтобы не убить "Укрзализныцю" (которую собрались вернуть в Мининфраструктуры - Ред.) и чтобы не оказалось, что самые прибыльные направления забрали под себя какие-то крупные частные корпорации", - сказал Криклий.

В то же время он подчеркнул, что считает позитивным решением запуск частной тяги, поскольку "Укрзализныця" в последние годы не способна обеспечивать себя необходимым количеством подвижного состава.

"Это будут грузовые перевозки. Об участке я пока не скажу, поскольку есть несколько возможных вариантов", - отметил министр.

Как сообщала "Страна", в Польше запустили поезд, на котором как польские обозначены города Луцк, Львов и другие, входившие в состав Польши до 1939 года и вошедшие в состав УССР по результатам пакта Молотова-Риббентропа.