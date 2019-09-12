Средняя зарплата в Украине превысила докризисный июльский показатель и приблизилась к исторически рекордной отметке, которая была в декабре 2013 года, однако по-прежнему остается ниже, чем в половине стран СНГ. Об этом говорится в публикации Экономической правды.

"С укреплением гривни к доллару в 2019 году июльская средняя зарплата в Украине стала наибольшей в истории для этого месяца в долларовом эквиваленте", - говорится в публикации. Так, среднегодовая зарплата в Украине составила $355 в месяц, а во втором квартиле текущего года - $395 в месяц.

В то же время украинская средняя зарплата в номинальном долларовом выражении остается меньше, чем в половине стран СНГ. "В рейтинге стран СНГ впереди Украины - РФ, Беларусь, Казахстан и Молдова. Украинская средняя начисленная зарплата выше, чем во всех остальных среднеазиатских и южнокавказских странах, кроме Грузии, но она уже не в СНГ", - отмечает автор публикации.

Фото: epravda.com.ua

Отметим, что долларовый размер зарплаты — один из показателей уровня экономического развития страны. Он является не только объектом сравнений и составления рейтингов, но и имеет значение для определения покупательной способности населения и, что важно для Украины, для анализа потоков трудовой миграции.

Напомним, что зарплата госслужащих может увеличиться на 30%.

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