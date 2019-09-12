Народный депутат фракции "Слуги народа" Александр Ткаченко считает целесообразным провести досрочные выборы в Киевский горсовет и на пост мэра столицы для полной перегрузки власти. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Поводом к такому заявлению нардепа стала сегодняшняя сессия Киевсовета, созванная по инициативе мэра. Как стало известно СМИ, на нее практически никто не явился.

"Это стало подтверждением несостоятельности Кличко управлять городом", - констатировал Ткаченко.

Он пришел к выводу, что пора полностью обновить власть в столице.

По его мнению, основанием для досрочных выбором может стать новый Закон о столице, над которым сейчас работают депутаты.

Скриншот: Facebook

Напомним, 4 сентября Кабмин Украины согласовал просьбу Офиса президента об увольнении Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

После этого Кличко заявил, что опять будет баллотироваться на пост мэра столицы на следующих местных выборах.