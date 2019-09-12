10 сентября компания Apple традиционно представила свои новые продукты, в том числе очередной iPhone. Новый смартфон вызвал ажиотаж в сети, породив массу фотожаб, картинок и мемов.

Реакция соцсетей на новые iPhone

Публике были представлены iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. iPhone 11 Pro получил три задних камеры - именно они развеселили пользователей и стали основой для большинства приколов. "Страна" ранее писала о технических характеристиках новых смартфонов от Apple. Также мы делали обзор на первые цены на новый айфон в Украине.

Пользователи предположили, что в будущем камер будет становиться все больше, пока они не покроют всю поверхность смартфона.

В соцсетях проявили фантазию и креатив, представив, что же напоминает новинка от Apple.

Например, обыкновенный кокос.

Или глазастого паука.

Пользователи представили, как бы выглядела крохотная сковородочка на айфоне, ведь его камеры напоминают конфорки плиты.

Или кастрюлька.

В новом iPhone даже разглядели намек на знаменитую картину Мунка - "Крик".

Ассоциация с глазами не оставила равнодушными многих пользователей.

Хотя кому-то показалось, что это больше похоже на Вилли Вонка из "Чарли и Шоколадной фабрики".

Другие вспомнили о Пикачу, но Вили Вонка, конечно, больше похож.

А кому-то показалось, что гаджет подозрительно похож на бритву.

"Мое лицо, когда я вижу, сколько стоит новый iPhone - тоже один из вариантов интерпретации дизайна.

В сети предложили традиционную методичку для сотрудников Apple на ежегодных презентациях.

Украинские пользователи привнесли местный колорит в общую копилку шуток об айфоне 11. Не обошлось без Порошенко.

О Зеленском тоже вспомнили.