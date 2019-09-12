Новый министр экономического развития и торговли Тимофей Милованов еще в 2015 году читал лекцию в НТУ "Киевский политехнический университет", во время которой учил будущих студентов, что они должны быстрее написать донос на оппонента, чтобы продвинуться по иерархической лестнице.

Несмотря на то, что лекция Милованова "Теория игр для экономистов" прошла довольно давно, на нее в своем Telegram-канале обратил внимание юрист Андрей Портнов. Он выложил самый интересный, на его взгляд фрагмент.

"Это правило игры: если на вас написали донос - вы проиграли. Вы должны быть лучше: вы должны быстрее написать донос на вашего оппонента. То есть суть не в том, что лично вы сделали, а в том, что вы быстрее вычисляете, с кем вам не по пути и сжираете этого человека первым", - говорит слушателям Милованов.

По его словам, чтобы подниматься по иерархической лестнице, нужно постоянно состязаться с тем, кто на данный момент является ближайшим соперником.

"Никого не волнует, на самом деле, вы пытали людей, вырезали им глаза или нет. 10% людей в этой системе должны быть точно так же наказаны, чтобы все боялись. Вам необходимо поддерживать дисциплину в этой системе. И вам необходимо постоянно угадывать, кто ваш следующий соперник. А вы карабкаетесь вверх по иерархической лестнице. Вы хотите пробраться на верх пищевой цепочки. Там мест меньше, чем людей. И вы должны четко понимать, кто ваш первый основной конкурент и убирать его. И у кого есть понимание этого, тот будет первый на верхушке. И соответственно это такой самоотбор..." - считает Милованов.

Также он добавляет, что со стороны такие правила игры могут казаться несправедливыми, но на деле только те, кто их принимает и понимает, могут добиться своей цели.

"Но со стороны выглядит так, что это какая-то несправедливость. На самом деле, это неважно, какие правила вы нарушаете. Важно, что на вас настучали быстрее, чем вы настучали. То есть у каждого есть картбланш. Это, знаете, есть такая игры: у вас комитет, и у вас есть право убить одного человека. И все каждый день пытаются убить одного человека. И если над вами верхушка остановилась, вы туда двигаетесь. Или у вас есть вероятность убить человека раз в 10 дней, то есть это такая игра, в которой вы постоянно идете вперед", - говорит Милованов.

Напомним, "Страна" писала о том, что известно о новом министре экономического развития и торговли Тимофее Милованове.

Также сообщалось, что Тимофей Милованов имеет квартиру в Киеве общей площадью 69,7 кв. м (33% в собственности) и квартиру в США площадью 30 кв. м. Также квартира в Киеве площадью 42,8 кв. м находится в собственности его семьи.