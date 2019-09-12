В Верховной Раде поручили президенту утверждать план обороны Украины и его структуру. Соответствующий законопроект № 1011 приняли за основу в четверг, 12 сентября.

Также президент по представлению правительства теперь будет утверждать военно-административное деление территории. Порядок разработки непосредственно плана обороны должен определить Кабинет министров.

В законе "Об обороне Украины" намерены предусмотреть, что план обороны Украины – совокупность документов, которые определяют содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных, других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и ее защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

Как сообщала "Страна", в "Слуге Народа" не планируют отменять призыв на срочную службу, оставив форму комплектовании армии смешанной. При этом планируется внесение изменений в законы "О нацбезопасности ", "О государственной тайне" и "О Вооруженных силах Украины".

Также стало известно о том, что в Черниговской области, около села Гончаровское, при перемещении техники погиб украинский военный-контрактник.