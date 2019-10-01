1 октября день ангела отмечают Ирины. Сегодняшние именины установили в честь мученицы Ирины египетской. Иринам приписывают уверенность, чуткость и дружелюбие. Часто они отличаются оптимизмом и находят выход из затруднительных ситуаций. Это имя очень популярно в Украине.

Характер и значение имени

Имя Ирина древнее. Оно происходит от названия древнегреческой богини Эйрены, отвечающей за мир и покой. Само слово "иринис" переводится, как "спокойствие, мир". Считается, что это имя обладает сильной энергетикой и наделяет обладательницу уверенностью, стремлением к независимости, решительностью и жизнерадостным характером. Если на жизненном пути Ирины встречаются проблемы, она умеет справляться с ними благодаря врожденной чуткости, проницательности и нацеленности на положительный результат. Ирины нередко становятся хорошими домохозяйками, в карьере - добиваются значительных успехов. Они умеют совмещать спорт, карьеру, образование, работу по дому. Часто среди Ирин встречаются высокодуховные и целеустремленные личности.

Одним из главных недостатков характера называют обидчивость и стремление к справедливости. В порыве отчаяния Ирины могут наделать глупостей.

Известные в Украине Ирины

В Украине День ангела отмечает немало знаменитостей. Это украинские певицы Ирина Билык и Ирина Федишин, спортсменка, заслуженный мастер спорта в вольной борьбе, Ирина Мерлени, первая украинка, покорившая Эверест Ирина Галай, метательница молота, чемпионка мира по легкой атлетике Ирина Климец, соучредительница и глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская, манекенщица Ирина Кравченко, которая покорила мировой подиум.

Кто такая Ирина Египетская

Ирина Египетская - христианская мученица, которую до крещения звали Пенелопа. Изначально она была язычницей. Девочка росла необыкновенно красивой. Чтобы уберечь ее от сглаза отец запер ее в высокой башне, куда однажды влетели голубь, орел и ворон в клювах с разными дарами: оливковой ветвью, цветочным венком и змеей. Учитель Пенелопы Апелиан раскрыл зашифрованный смысл послания: девушка крестится, пройдет много испытаний и завоюет царский венец мученицы.

Когда Пенелопе было 12 лет, ее отец Ликиний захотел ее выдать замуж. Однако девушка решила отказаться от избранника, а вместо этого креститься с именем Ирина. Отец разозлился и хотел наказать дочь, бросив ее под копыта диких лошадей, но те не тронули ее. Один конь бросился на отца и растоптал его. Молитвы дочери воскресили его, он поверил в Бога и отказался от царства, проведя остаток дней в покаянии.

Правители Египта пытали Ирину, заставляя отказаться от христианской веры, но всякий раз случались разные чудеса: змеи не трогали ее; в мельнице закончилась вода, когда ее привязали к колесу; пилы тупились.

Святая умерла в городе Эфесе, она предвидела свою смерть. Незадолго до этого, она отправилась в пещеру, вход в которую велела заложить камнями. Когда пришли за телом, то не обнаружили его. В Стамбуле в честь святой Ирины построили собор, который сохранился в первоначальном виде до наших дней.

На иконе святую мученица Ирину Египетскую изображают девушкой в красном одеянии. В правой руке она держит крест, а левую прижимает к груди, как символ непоколебимой веры.

Открытки и поздравления с Днем ангела

Ирочка, наша солнечная и жизнерадостная девочка, с Днем ангела тебя! Пусть оберегает, защищает и приносит счастье. Наполненности, целеустремленности и нерушимой уверенности тебе, дорогая наша. Любим тебя и желаем успехов!

С именинами Ирочку поздравляем

Жить радостной жизнью желаем!

Любимой и здоровой быть,

Все нужные двери открыть!

Ирусик, с Днем ангела, пусть всегда окружают любимые люди, в семье будет уют, а каждый день будет удивительным и радостным!

С Днем Ирины! Пусть рядом на все времена с тобою будет удача, любовь, благополучие! Пусть сбываются все мечты, а глаза блестят только от счастья и радости!

Сегодня твои именины, Ирина!

Для поздравлений есть причина -

Желаем быть любимицей среди родных

Побольше дней чудесных и самых золотых,

Пусть все мечты исполнятся скорей

Любовью ты своей всех близких обогрей!