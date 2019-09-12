В рейтинг мировых вузов вошли шесть украинских университетов. Все они заняли места после 800-го
Шесть украинских вузов попали в рейтинг лучших вузов мира The Times Higher Education World University Rankings 2020. В список вошло на два украинских университета больше, чем было ранее.
В рейтинг вошли:
- Национальный университет "Львовская политехника"
- Национальный университет имени Ивана Франко
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
- Сумский государственный университет
- Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина.
Университеты в The Times Higher Education группируются. "Львовская политехника" попала в группу 801-1000. Все другие украинские вузы в категориях 1000+.
До этого года в Times Higher Education было 4 украинских вуза. Интересно, что добавились Сумской государственный университет и Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", зато Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", который был в рейтинге в 2016 году, выбыл.
Всего в рейтинг 2020 года попали около 1400 учебных заведений со всего мира. Лидером рейтинга несколько лет подряд остается Оксфордский университет. На втором месте поднялся Калифорнийский технологический институт, на третьем – Кембридж.
Фото: timeshighereducation.com
The Times Higher Education World University Rankings - один из крупнейших мировых рейтингов, который публикуется авторитетным британским журналом Times Higher Education. Топ-вузы выбираются исходя из 13 показателей, чтобы иметь доверие среди студентов, преподавателей и правительств разных стран.
Напомним, что названы десять специальностей вузов Украины с самыми высокими проходными баллами.
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