Шесть украинских вузов попали в рейтинг лучших вузов мира The Times Higher Education World University Rankings 2020. В список вошло на два украинских университета больше, чем было ранее.

В рейтинг вошли:

Национальный университет "Львовская политехника" Национальный университет имени Ивана Франко Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" Сумский государственный университет Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина.

Университеты в The Times Higher Education группируются. "Львовская политехника" попала в группу 801-1000. Все другие украинские вузы в категориях 1000+.

До этого года в Times Higher Education было 4 украинских вуза. Интересно, что добавились Сумской государственный университет и Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", зато Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", который был в рейтинге в 2016 году, выбыл.

Всего в рейтинг 2020 года попали около 1400 учебных заведений со всего мира. Лидером рейтинга несколько лет подряд остается Оксфордский университет. На втором месте поднялся Калифорнийский технологический институт, на третьем – Кембридж.

Фото: timeshighereducation.com

The Times Higher Education World University Rankings - один из крупнейших мировых рейтингов, который публикуется авторитетным британским журналом Times Higher Education. Топ-вузы выбираются исходя из 13 показателей, чтобы иметь доверие среди студентов, преподавателей и правительств разных стран.

Напомним, что названы десять специальностей вузов Украины с самыми высокими проходными баллами.

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