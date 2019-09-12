В Чернигове отпустили из-под ареста депутата горсовета, задержанного за совершение смертельного ДТП. Об этом в четверг, 12 сентября, передает "ПИК" со ссылкой на пресс-секретаря Национальной полиции Наталью Реберг.

По данным журналистов, постановление об освобождении депутата из-под ареста выдали в местной прокуратуре.

Трагедия на дороге произошла 10 сентября в Чернигове на улице Толстого. Депутат городского совета Чернигова Ярослав Ковтун сбил 68-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм он скончался в больнице.

После этого водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса и поместили в изолятор временного содержания, а полиция завела производство по статье о нарушении ПДД, которое повлекло тяжкое телесное повреждение (ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Как сообщала "Страна", в Черновицкой области нетрезвый водитель легковушки сбил насмерть 8-летнего мальчика. По словам очевидцев, авто двигалось с превышением допустимого скоростного режима. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Ранее стало известно о том, что в Житомирской области в ДТП погибли четверо парней. Еще трое девушек травмированы. Предварительно, водитель, совершая маневр разворота, не предоставил преимущество в движении другой машине в результате чего произошло столкновение.