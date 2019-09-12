Евросоюз продлил на шесть месяцев индивидуальные ограничительные меры в отношении 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Совет продлил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2020 года", - отмечается в нем.

Отмечается, что другие меры ЕС, принятые в ответ на кризис в Украине, включают:

Экономические санкции, нацеленные на отдельные сектора российской экономики, действуют до 31 января 2020 года. Ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ограниченных территорией Крыма и Севастополя, в настоящее время действуют до 23 июня 2020 года.

Напомним, что послы ЕС утвердили полугодовые санкции против РФ.

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