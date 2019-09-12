37-летняя телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее первый муж Максим Виторган давно знал о связи с 44-летним режиссером Константином Богомоловым. Об этом сообщает издание Star hit.

По словам Собчак, она сразу призналась мужу в чувствах к Богомолову, как только дружба с ним превратилась в роман.

"Одно могу сказать: когда стало понятно, что между нами с Костей нечто большее, чем дружеская переписка, я сразу сказала обо всем Максиму. Он знал обо всем очень давно, задолго до Telegram-каналов", - сказала звезда светских тусовок.

Также Собчак рассказала, когда впервые познакомилась с Богомоловым. Это произошло пять лет назад, когда ведущая брала у режиссера интервью. Причем тогда он показался ей неинтересным.

"Я про себя подумала еще тогда: скучно говорит. Умный, но скучный", - вспоминала ведущая.

Как она призналась, общение с Богомоловым было надолго прервано, а возобновилось в мае 2018 года, причем с подачи Виторгана.

"Максим часто был на спектаклях Константина, и я тоже. Мы тогда совсем не общались с Костей, и вот он нас пригласил... Мы приходим в театр, а билетов нет. Я подумала: "Ну что за необязательный человек!" Но все началось два месяца спустя. В конце июля 2018-го - я тогда еще была главным редактором L'Officiel - мне пришла в голову идея сделать материал о двух людях, изгнанных из МХТ: о Саше Молочникове и Богомолове", - поделилась Собчак.

Фото: РИА Новости

Работа над материалом вылилась в дружескую беседу. Вскоре журналистка и режиссер влюбились друг в друга, хотя Собчак до последнего старалась быть верной женой.

"Я этого совершенно не ждала и не желала, чтобы так происходило. Но ты не можешь этому противостоять... У меня был период, когда я честно старалась. Но как только ты запрещаешь себе о чем-нибудь думать, собираешь волю в кулак, становится еще хуже", - поделилась воспоминаниями Собчак.

Напомним, зимой стали ходить слухе о романе Богомолова и Собчак. В январе 2019 года муж и любовник телеведущей подрались возле кафе.

В июне Собчак и Виторган официально развелись. На завтра, 13 сентября, запланирована свадьба ведущей и режиссера, причем Собчак ожидает ребенка.