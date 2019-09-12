Главарь т.н. "ДНР" Денис Пушилин съездил в Москву и заявил там о желании сделать неподконтрольную Украине часть Донецкой области федеративным округом РФ. Об этом со ссылкой на пресс-службу Пушилина пишет Lenta.ru.

В Москве Пушилин встречался с политологами и журналистами. Именно им он сказал, что "в идеале" хотел бы вхождения так называемой "ДНР" в состав России "на правах федеративного округа".

Одновременно с этим он заявил, что так называемая "ДНР" будет выполнять Минские соглашения и готов передать контроль над границей Украине, но на условии, если Киев свою часть договоренностей: закрепит в Конституции особый статус Донбасса, предоставив возможность региону иметь свои силовые структуры, закрепить трансграничное сотрудничество с Россией.

Напомним, 14 июня стало известно, что жители ОРДЛО начали получать паспорта Российской Федерации, оформленные в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ, опубликованным 1 мая.

А в июле Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всего Донбасса. Паспортов "ДНР/ЛНР" уже не нужно.