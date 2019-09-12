В Национальном антикоррупционном бюро объявили подозрение бывшему директору "Львовского бронетанкового завода" (ЛБТЗ), где ранее начали модернизацию танков Т-64. Романа Тымкива обвинили в декларировании недостоверной информации. Об этом говорится в пресс-релизе НАБУ.

По данным следствия, экс-чиновник в е-декларациях за 2016-2018 годы не указал информацию о своем состоянии на сумму около 4,6 млн грн.

Среди незадекларированного имущества – квартира в Вене (Австрия) и сведения о вероятно офшорной компании, зарегистрированной в Белизе, конечным бенефициарным владельцем которой является бывший директор "ЛБТЗ".

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в августе 2017 года. Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Как сообщала "Страна", в Министерстве обороны Украины вместо бронемашин "Дозор-Б" украинского производства закупили польскую "Oncilla". При этом в ведомстве не сообщили о недостатках ТКБМ "Дозор-Б", обнаруженных при эксплуатации.

Напомним, что в НАБУ завершили расследование о растрате средств при покупке двигателей для Львовского бронетанкового завода еще в марте 2018 года.