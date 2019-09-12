Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что 12 сентября правоохранители проводят обыски по месту ее прописки в Киеве, дверь ей взломали ломом. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"У меня сейчас в Киеве по месту прописки на Большой Житомирской взломали ломом дверь, и 10 человек в бронежилетах проводят обыск. Вчера ПриватБанк, сегодня я…", – сказала Валерия Гонтарева.

Она добавила, что следственные действия проводят правоохранители в масках и с автоматами. Однако Гонтарева подчеркивает, что по месту прописки она не живет почти год, там никто не живет, о чем адвокат экс-главы НБУ уведомлял Генпрокуратуру и ГБР.

Обыски в главном офисе "ПриватБанка", упомянутые Гонтаревой, проходили 11 сентября. В полиции заявили, что дело, по которому проводились следственные действия, касаются эпизода, когда должностные лица финучреждения, злоупотребляя своим служебным положением, совершили растрату чужого имущества в крупных размерах.

Напомним, ранее юрист Андрей Портнов рассказывал, что 12 сентября проходят массовые обыски по делам, в которых фигурирует экс-президент Петр Порошенко. В том числе Портнов упоминал следственные действия в Укроборонпроме и дома у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

А директор ГБР Роман Труба заявил, что обыски на концерне "Укробронпром" и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав, а также в доме у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, проходят в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Правления Национального банка Украины в 2016 году.

Ранее "Страна" писала о деле, которое ГБР завело против Гонтаревой. Предполагается, что группа в составе Порошенко, Гонтаревой и должностных лиц Укроборонпрома и Укрэксибанка, с целью наживы, осознавая нанесение ущерба национальной безопасности и обороноспособности Украины, организовала прямо из концерна Укроборонпром многомиллионные перечисления валюты в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты.

Именно по этому делу суд дал санкцию на принудительный привод Валерии Гонтаревой на допрос в ГБР. Это произошло 27 августа. Однако спустя пару дней, по словам Гонтаревой, ее в Лондоне сбил автомобиль. Еще спустя некоторое время в Киеве сожгли машину ее невестки.

"Страна" разбиралась, как ЧП вокруг Гонтаревой могут помешать ее экстрадиции в Украину.