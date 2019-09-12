12 сентября Верховная Рада Украины приняла в целом закон №1069-2 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг, инициированный Даниилом Гетманцем и Александром Дубинским из фракции "Слуга народа". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

За принятие проголосовали 296 народных депутатов.

Документ предполагает, что с 1 июля 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) становятся правопреемниками Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).

Представивший законопроект в парламенте заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Дубинский объяснил цель законопроекта.

"Этот законопроект является маркером в программе сотрудничества с МВФ. Он значительно улучшит условия регулирования надзора за финучреждениями, потому что это регулирование станет более прозрачным и более конкретным", - сказал нардеп.

Другие цели приведены в пояснительной записке к законопроекту. Это сокращение количества регуляторных и контролирующих органов на рынках небанковских финансовых услуг путем распределения функций Нацкомфинуслуг между другими органами, занимающимися госрегулированием рынков финуслуг. В частности, регулирование и надзор в системе накопительного пенсионного обеспечения, а также надзор за функционированием финансово-кредитных механизмов и управлением имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью будет осуществлять НКЦБФР. Остальные полномочия Нацкомфинуслуг передает НБУ.

НБУ теперь получает право выдавать лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финуслуг небанковским финансовым учреждениям и лицам, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги. Также Нацбанк будет определять порядок выдачи лицензий, их приостановления, возобновления и отзыва. Помимо того, на НБУ возлагается обязанность определения требований к лицам, намеренным предоставлять финуслуги, включая требования к структуре их собственности, системе корпоративного управления, управлению рисками и внутреннему контролю, условиям предоставления финуслуг.

За НБУ закрепляется право устанавливать размер платы за регистрационные действия, исходя из принципа возмещения расходов, связанных с предоставлением таких услуг. В случае нарушения законодательства о финансовых услугах (кроме законодательства, регулирующего деятельность на рынках ценных бумаг и в системе накопительного пенсионного обеспечения) и нормативно-правовых актов центробанк может применять меры воздействия и налагать административные взыскания.

Основными направлениями надзора НБУ в сфере рынков небанковских финансовых услуг определены регулярная оценка общего финансового состояния небанковского финансового учреждения, результатов его деятельности и качества корпоративного управления, системы внутреннего аудита и управления рисками, соблюдение обязательных нормативов и других показателей и требований, ограничивающих риски по операциям с финансовыми активами.

Кроме того, Нацбанк будет устанавливать для небанковских финансовых учреждений правила составления и представления отчетности об их деятельности, требования по объему и срокам ее публикации

Центробанк наделен правом получать от госорганов и других лиц информацию, в том числе конфиденциальную, относительно финансового/имущественного положения участников небанковских финансовых учреждений, лиц, приобретающих или увеличивающих существенное участие в таких учреждениях, их деловой репутации, источников происхождения средств, которые будут использоваться для формирования капитала.

НБУ также вправе письменно требовать от поднадзорных структур копии документов, письменные объяснения по вопросам их деятельности, которые те обязаны предоставлять регулятору.

Полномочия НБУ в сфере госрегулирования рынков небанковских финансовых услуг включают и проведение плановых и внеплановых инспекционных проверок деятельности участников рынков финансовых услуг (кроме потребителей финансовых услуг), их аффилированных и родственных лиц.

НБУ утверждает критерии, по которым оценивается риск от деятельности участников рынка небанковских финансовых услуг и их общественная значимость, на основании чего определяет периодичность проведения плановых инспекционных проверок. Плановые инспекционные проверки могут проводиться не чаще одного раза в год. НБУ обязан утверждать годовой план проведения инспекционных проверок на следующий календарный год не позднее 25 декабря текущего года и обнародовать на своей официальной странице не позднее чем в 10-дневный срок после утверждения.

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