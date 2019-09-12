В четверг, 12 сентября, Государственное бюро расследований проводит обыски на концерне "Укробронпром" и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав. Об этом в Telegram-канале сообщил директор ГБР Роман Труба.

По его словам, все следственные действия, которые там происходят, санкционированы. Их проводят в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Правления Национального банка Украины в 2016 году.

"Следователи спокойно и беспрепятственно делают свою работу - изымают документы и другие вещи, которые будут иметь доказательственное значение. Никакого давления со стороны ГБР, никаких препятствий со стороны "Укроборонпрома" пока нет", - написал Роман Труба.

Скриншот: t.me/truba_roman

Напомним, ранее юрист Андрей Портнов рассказывал, что 12 сентября проходят массовые обыски по делам, в которых фигурирует экс-президент Петр Порошенко. В том числе Портнов упоминал следственные действия в Укроборонпроме и дома у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Также мы писали, что ближайшие допросы Порошенко в ГБР назначены на 13, 18 и 27 сентября, однако, не факт, что экс-президент собирается на них присутствовать. Например, 10 сентября, экс-глава государства в Бюро просто не явился.

Также мы писали, что директор ГБР Роман Труба заявил, что пока Порошенко депутат, привести его на допрос в принудительном порядке не получится. Но уже с 1 января, после отмены депутатской неприкосновенности, это можно будет сделать.