Верховная Рада сегодня, 12 сентября, на заседании приняла законопроекты о введении института авторизированного экономического оператора и о режиме общего транзита.

Так, Рада приняла за основу законопроект об авторизированных экономических операторах (АЭО), который предусматривает упрощение таможенных формальностей для таких операторов. За соответствующий законопроект проголосовали 332 народных депутата при необходимых 226 голосах.

"За основу мы взяли законопроект, который был разработан в предыдущем парламенте. Однако мы существенно его доработали", – сказал нардеп от "Слуги народа", председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, представляя документ. По его словам, законопроект способствует формированию беспрерывных цепочек поставок. "Этот законопроект уже три года обсуждается в обществе", – подчеркнул Гетманцев.

Согласно тексту законопроекта на парламентском сайте, АЭО имеет право на следующие упрощения: общую финансовую гарантию, самостоятельное наложение пломб специального типа, упрощенное декларирование, выпуск по месторасположению.

Как указано в законопроекте, предприятие со статусом АЭО пользуется рядом преимуществ, в частности выполнением таможенных формальностей относительно товаров, транспортных средств коммерческого назначения в первоочередном порядке, снижением степени риска автоматизированной системой таможенного оформления товаров и таких транспортных средств, а также использованием специально определенной полосы движения в пункте пропуска через госграницу.

Введение института АЭО позволит упростить таможенное оформление товаров, сократит количество проверок на таможне, даст возможность оформлять товары на складе предприятия, отметила народный депутат от фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева.

Основную идею законодательной инициативы описала нардеп от "Европейской солидарности", представитель налогового комитета Нина Южанина, которая зарегистрировала в Раде альтернативный законопроект. "Авторизованный экономический оператор – это действительно обычное предприятие, резидент Украины, который может получить специальные упрощения, определенный набор специальных упрощений, и это будет категория С. И отдельно может быть предоставлено одно упрощение, это категория В. Предприятия, производители, импортеры, экспортеры, каждый в отдельности или в сочетании могут обладать этими специальными упрощениями как одной категории, так и отдельно другой, или в сочетании обоих", - сказала Нина Южанина.

Со своей стороны автор основного законопроекта Гетманцев отметил: "Мы с вами должны рассматривать этот законопроект в совокупности с тем законопроектом, который мы рассмотрим следующим, о совместном транзите".

После этого нардепы приняли в целом законопроект № 1082 о режиме общего транзита и введения национальной электронной транзитной системы. Документ поддержали 333 народных депутата.

Законопроект представил также Даниил Гетманцев. "Мы с вами планируем в рамках соглашения об ассоциации присоединиться к так называемой системе NCTS, которая предусматривает для нас возможность обмена информацией с 35 странами мира, обмена именно таможенной информацией, в системе онлайн. Эта система предполагает, что наша таможня будет видеть абсолютно всю историю движения товаров в тех странах и передавать имеющуюся информацию нашим партнерам", - рассказал Гетманцев.

По его словам, этот закон предусматривает функционирование электронной системы в тестовом режиме. "Мы планируем, что она будет функционировать около года, потом будет апробирована нашими европейскими партнерами, и после этого мы присоединимся к соглашению о совместном транзите и будем руководствоваться непосредственно положениями соглашения. Таким образом, этот законопроект имеет некое транзитное значение на сегодня", - пояснил председатель профильного комитета.

Отметим, законопроект разработали во исполнение ст. 76, 84 Соглашения об ассоциации с ЕС в части дальнейшего участия Украины в совместной транзитной системе согласно Конвенции о процедуре общего транзита от 20 мая 1987 года.

По словам Гетманцева, данные законодательные инициативы позволят упростить таможенные процедуры и эффективно бороться с коррупцией.

"Эти два законопроекта позволят нам унифицировать систему нашего таможенного оформления товаров с Европой. А что это такое? Это обмен информацией в режиме реального времени и это прекращение в первую очередь контрабанды. По подсчетам разных экспертов, контрабанда составляет около 100 млн грн в год недопоступлений в государственный бюджет, то есть с этого мы можем начать, если мы говорим о расчетах. Но самое главное, мне кажется, - это то, что европейские таможенные процедуры будут наконец введены для нашей таможни, и это очень важно для преодоления коррупционных рисков", - отметил глава профильного комитета.

Напомним, что появился законопроект от Зе-команды со штрафами до 85 тысяч для кнопкодавов.

Также мы писали о том, что нардепы отложили рассмотрение законопроекта об императивном мандате.