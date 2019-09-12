12 сентября в интернете появился десятый (включая мини-пластинки) студийный альбом украинской группы "Бумбокс" под названием "Таємний код: Рубікон". Запись можно послушать на YouTube-канале familyboombox.

Пластинка включает семь композиций. Из них три сделаны в соавторстве: с украинско-американской рок-группой The Gitas, основанной фронтменом "Димна Суміш" Александром Чемеровым, с Александрой Кольцовой из "Крихiтка Цахес", а также с Тиной Кароль.

Видео: YouTube/ familyboombox

Работа над альбомом велась в Украине, Франции и Соединенных Штатах Америки. В его поддержку поддержку "Бумбокс" отправятся в большой всеукраинский тур, который начнется 19 сентября концертом в Киеве и охватит 15 городов. Тур обещает стать самым масштабным в истории группы.

Ранее "Страна" писала, что впервые за три года "Бумбокс" выпустили трек на русском языке под названием "ДШ (Дыши)". Он тоже вошел в новый альбом.

Мы также писали, что 10 сентября в честь 55-го дня рождения Егора Летова музыканты записали полуторачасовой трибьют-альбом.