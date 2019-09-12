В четверг, 12 сентября, в Верховной Раде усилили охрану. В парламент Украины намерен приехать президент Владимир Зеленский. Он будет призывать народных депутатов досрочно сменить состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК Украины).

Об этом говорится на фб-странице нардепа от "Голоса" Ярослава Юрчишина. Также сообщается, что пока для этого нет 300 голосов, необходимых для внесение соответствующих изменений в Конституцию. Ранее глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия предположил, что в четверг состав ЦИК менять не будут.

"Рассмотрение вопроса (о смене состава ЦИК - Ред.) переносится до времени их нахождения. Как механизм убеждения используется виртуальный распределение должностей в новом ЦИК. Говорят, проголосуйте за отставку этого и будете иметь 1-2-3 представителя в новом. В этом весь абсурд политизации процедуры формирования "независимого" администратора (выборов - Ред.). И еще больший абсурд, нарушения по поводу срока, на который избирается ЦИК - 7 лет. Действующий состав работает только год ...", - также отмечается на фб-странице Юрчишина.

Сообщается, что усиленные меры безопасности используются и в качестве сопровождения торжественного приема президента Финляндии в Мариинском дворце, который находится рядом с парламентом Украины. "Поэтому налоги на усиленную охрану все равно потратят по назначению", - указано в сообщении.

Фото: facebook.com/yaroslav.yurchyshyn

Ранее в Зе-команде допускали, что в парламенте могут рассмотреть представление президента на увольнение всех членов ЦИК именно в четверг, 12 сентября.

Накануне, 11 сентября, в Комитете Верховной Рады по вопросам организации государственной власти утвердили решение о выносе на рассмотрение парламента вопроса о увольнении состава ЦИК.