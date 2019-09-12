В четверг, 12 сентября, на мосту у города Счастье Луганской области представители так называемой "ЛНР" в седьмой раз передали Украине осужденных, которые находились в пенитенциарных учреждениях на неподконтрольной территории. Об этом в Telegram-канале сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Украине, по словам Денисовой, передали сегодня 54 человека. Среди них самому младшему - 26 лет, а самому старшему - 61 год. Эти осужденные проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей, а также в Киеве. Сразу после прохождения всех необходимых процедур одного человека сегодня отпустят на свободу в связи с окончанием срока отбывания наказания.

Также представителям Украины передано 10 уголовных дел, по которым осужденные лица смогут обратиться в судебные органы в порядке апелляции или кассации. Право этих граждан на свободный доступ к правосудию будет восстановлено.

Денисова отмечает, что с декабря 2018 года до сегодня с неподконтрольной части Луганской области было получено 373 осужденных гражданина Украины, а с неподконтрольной части Донецкой - 13, из них 105 человек - освобождены.

"Подчеркиваю, что работа в данном направлении продолжается и находится под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского", - написала Денисова.

Скриншот, фото: t.me/denisovaombudsman

Напомним, в конце мая представители так называемой "ЛНР" передали украинской стороне 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания в исправительных учреждениях на подконтрольной правительству Украины территории.

Также в июле в городе Счастье Луганской области состоялась передача Украине 64 осужденных, отбывавших наказание на территории т.н. "ЛНР".