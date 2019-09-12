Сегодня, 12 сентября, Элина Свитолина, первая ракетка Украины и третья мира начнет свое выступление на хардовом турнире в китайском Чжэнчжоу. Причем, если наша спортсменка одолеет 36-ю ракетку мира Юлию Путинцеву из Казахстана, то сделает себе отличный подарок. Ведь сегодня у нашей знаменитой теннисистки 25-й день рождения.

Накануне старта в Китае Элина Свитолина дала интервью порталу Аsapsports.

- Китайские болельщики дали вам прозвище, никнейм - "маленькая китайская капусточка". Ну во-первых, вы очень симпатичная, так что вот такое прозвище...

- Интересно. Очень интересно. Китайская капуста?..

- Маленькая китайская капусточка.

- Но что это значит?

- Во-первых, что у вас очень хорошая игра. И что вы красивая и нежная, так что...

- Ладно.

- И она очень вкусная...

- Ладно. Ладно.

- Тут ее едят каждый день.

- Ладно, давайте остановимся. Так в чем вопрос?

- Что вы думаете по поводу такого прозвища?

- Это очень неожиданно. Не знаю. Наверное, это приятное прозвище, так что спасибо большое. У меня много болельщиков в Китае и Азии в целом, так что я получаю много сувениров, много внимания. Спасибо вам за это и за прозвище тоже.

Ранее "Страна" сообщала, что Элина Свитолина уступила Серене Уильямс в полуфинале US Open.