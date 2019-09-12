"Красивая и вкусная". На турнире в Чжэнчжоу фаны прозвали Свитолину "маленькой китайской капусточкой"
Сегодня, 12 сентября, Элина Свитолина, первая ракетка Украины и третья мира начнет свое выступление на хардовом турнире в китайском Чжэнчжоу. Причем, если наша спортсменка одолеет 36-ю ракетку мира Юлию Путинцеву из Казахстана, то сделает себе отличный подарок. Ведь сегодня у нашей знаменитой теннисистки 25-й день рождения.
Накануне старта в Китае Элина Свитолина дала интервью порталу Аsapsports.
- Китайские болельщики дали вам прозвище, никнейм - "маленькая китайская капусточка". Ну во-первых, вы очень симпатичная, так что вот такое прозвище...
- Интересно. Очень интересно. Китайская капуста?..
- Маленькая китайская капусточка.
- Но что это значит?
- Во-первых, что у вас очень хорошая игра. И что вы красивая и нежная, так что...
- Ладно.
- И она очень вкусная...
- Ладно. Ладно.
- Тут ее едят каждый день.
- Ладно, давайте остановимся. Так в чем вопрос?
- Что вы думаете по поводу такого прозвища?
- Это очень неожиданно. Не знаю. Наверное, это приятное прозвище, так что спасибо большое. У меня много болельщиков в Китае и Азии в целом, так что я получаю много сувениров, много внимания. Спасибо вам за это и за прозвище тоже.
Ранее "Страна" сообщала, что Элина Свитолина уступила Серене Уильямс в полуфинале US Open.