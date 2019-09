Какой сегодня праздник

Сегодня день украинского кино, день физкультуры и спорта. На народном календаре Симеон Столпник. Именины у Натальи, Татьяны и Семена.

Какой праздник в Украине

Сегодня День украинского кино. Первую киносъемку провел фотограф Альфред Федецкий в Харькове. Он снял несколько хроникальных сюжетов в 1896 году и показал их на киносеансе в городском оперном театре.

Еще один праздник - День физкультуры и спорта. Украинские спортсмены завоевали свыше 400 олимпийских медалей и продолжают покорять мировые спортивные арены.

Народные и церковные праздники

На церковном календаре - День Церковного новолетия, которое иначе называют "началом индикта". Дату считают первым днем нового церковного года. Таким образом, последний праздник в церковном году - Успение Пресвятой Богородицы 28 августа. А первый праздник нового церковного года выпадает на 21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы.

В народе отмечают День Симеона Столпника. С этого дня начинается "старое бабье лето". Оно длится до 21 сентября. Если день будет ясным и теплым, то такими же будут осень и зима. Если пойдет дождь, осень будет дождливой.

Международные праздники

Сегодня Всемирный день оказания первой медицинской помощи, навыками которой должны владеть не только медики, спасатели или сотрудники полиции, но и все люди. Одними из инициаторов создания даты были сотрудники Красного Креста.

События и даты

14 сентября несколько украинских городов отмечают день создания: Житомиру исполняется 1135 лет, Виннице - 656-лет, Смеле - 622 года, Бахмуту (бывший Артемовск) - 448 лет, Лиману - 352 года, 243 года - Днепру, 150 лет Харцызску.

В 2003 году Швеция отказалась переходить на евро.

В 2003 году Эстония присоединилась к Евросоюзу.

В 2010 году во Франции женщинам запретили носить паранджу и никаб в общественных местах.

Сегодня известной английской певице Эми Уайнхаус исполнилось бы 35 лет. Она умерла в 2011 году в результате сердечного приступа. Девушка продолжительное время страдала зависимостью от алкоголя и наркотиков. Ее самые популярные песни - "Back to Black", "Rehab", "Will you still love me tomorrow?".

Именины

День ангела - у Натальи, Семена и Татьяны.