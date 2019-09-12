Верховная Рада не будет рассматривать представление Зеленского об увольнении всего состава ЦИК на заседании в четверг, 12 сентября. Об этом со ссылкой на главу фракции "Слуги народа" Давида Арахамию пишет "Интерфакс-Украина".

"Нет… Я думаю, что не будет", - сказал Арахамия, отвечая на соответствующий вопрос.

Также он сообщил, что не знает, наберется ли 300 голосов, чтобы принять решение о роспуске ЦИК, так как этот вопрос не обсуждался и его не было в повестке дня.

По мнению Давида Арахамии, роспуск ЦИК - это не безотлагательный вопрос, так как сейчас нет выборов. А то, будет ли Рада голосовать за представление о досрочном увольнении всего состава ЦИК в пятницу, 13 сентября, выяснится только в четверг вечером.

Напомним, ранее в Зе-команде сообщали о том, что Рада может рассмотреть представление президента на увольнение всех членов ЦИК в четверг, 12 сентября.

А 11 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти принял решение вынести на рассмотрение парламента вопрос о увольнении состава ЦИК.