Вчера, 11 сентября, футболисты киевского Динамо проведали в военном госпитале украинских моряков, освобожденных по большому обмену из российского плена.

В центральный военный госпиталь приехала основа Динамо в полном составе за исключением игроков сборных, а также тренерский штаб "бело-синих" во главе с Алексеем Михайличенко. Вместе с командой в госпиталь приехал и легендарный игрок киевского клуба Владимир Мунтян, а также представители фан-клуба.

Динамовцы прибыли в госпиталь не с пустыми руками. Каждый из моряков получил по сумке с полным комплектом динамовской клубной экипировки, а также другие приятные подарки - мячи, книги, динамовские шарфики.

Кроме всего этого в подарочном наборе оказались именные абонементы для каждого на домашние матчи Динамо, как передает пресс-служба клуба.

Команда приехала в госпиталь на клубном автобусе, захватив с собой также самый "свежий" трофей - Суперкубок Украины.

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Начальник Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Анатолий Петрович Казмирчук поблагодарил футболистов за визит: "Хочу от себя лично и нашего коллектива поблагодарить динамовцев за то, что они нашли время посетить нас. Убежден, что ваш визит значительно улучшит моральный дух наших военнослужащих, ведь они являются вашими горячими болельщиками. К счастью все они здоровы и не имеют тяжелых болезней".

А первым от имени клуба слово взял главный тренер Динамо Алексей Михайличенко.

"Откровенно говоря, неизвестно, кто сейчас больше волнуется - вы или мы. Когда я вчера дома сказал своим родным, что увижусь с вами сегодня, весь вечер только об этом мы и говорили. Мы очень вам благодарны за ваше мужество, за ваш поступок, за вашу несокрушимость. Это очень важно для нас. Это крайне важно для всей страны. Мы очень рады, что вы вернулись, что вы все-таки отстояли свою честь. Я даже представить себе не могу, насколько вам было тяжело. Даже те кадры, которые облетели весь мир, уже наводят ужас, не говоря уже о том, что вы пережили. Вы просто молодцы, каждый раз доказывая и всему миру, и самим себе, что вы сильны, что ваша команда выдержала, и ни один из вас не "попросил замену". Это очень важно. Мы вам очень благодарны, и теперь ждем вас на стадионе, будем вас там очень рады видеть", - сказал коуч "бело-синих".

Видео: ФК "Динамо" Київ

За этот визит и поддержку динамовцев поблагодарил командир дивизиона, командир всей группы кораблей, которые были захвачены в Керченском проливе, капитан второго ранга ВМС Украины Денис Гриценко.

"Для нас этот визит стал очень приятной неожиданностью, мы даже не ожидали такой поддержки. Мы очень благодарны вам за то, что выделили время и приехали к нам всей командой. Это дает нам очень большой подъем боевого духа, нас сейчас переполняют эмоции. Хочется крепко обнять и пожать руку каждому.

Там мы были в полной изоляции, и любая информация до нас доходила с большим ограничением. Единственное, что нас поддерживало - это письма от наших детей, родных. Но самый эмоциональный подъем произошел, когда в следственный изолятор нам прислали футболки киевского Динамо. И когда нам наконец разрешили их надеть, мы сразу почувствовали себя как будто дома, в Украине, даже находясь за решеткой. Выезжая на суд, ребята тоже старались надевать динамовские футболки. И даже там, на чужбине, нам говорили, что уважают киевский клуб и завидуют нашему патриотизму. Эмоционально мы почувствовали вашу поддержку и поддержку всей страны", - рассказал Денис Гриценко.

Ранее "Страна" сообщала, что появился календарь игр Динамо и Александрии в групповом турнире Лиги Европы.