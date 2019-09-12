В Министерстве инфраструктуры Украины намерены вернуть себе контроль над "Укрзализныцей". Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, ранее работавший у Арсена Авакова. Его цитирует Интерфакс-Украина в четверг, 12 сентября.

"Я уже инициировал этот вопрос перед премьер-министром. Думаю, в ближайшее время начнем", - заявил он, добавив, что необходимые изменения в соответствующее положение об "Укрзализныци" уже готовятся и передача компании министерству может состояться в ближайшее время.

"Если за транспортные стратегию и инфраструктуру отвечает Министерство инфраструктуры, то логично, что железная дорога как неотъемлемая часть всего этого живого организма должна вернуться назад (в ведение Мининфраструктуры - Ред.)", - сказал Криклий.

18 января 2017 года в Кабинете министров утвердили новый устав "Укразализныци", согласно которому Министерство инфраструктуры потеряло право непосредственно управлять "УЗ".

Как сообщала "Страна", в "Укрзализныце" могут отказаться от традиционных стаканов с металлическими подстаканниками для горячих напитков. Их намерены заменить бумажными стаканчиками, похожими на емкости для уличного кофе.

Ранее стало известно, что для филиала "Укрзализныци" закупили 200 вышиванок и 200 льняных полотенец за 1,53 миллиона гривен.