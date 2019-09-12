В среду, 11 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел ротацию кадров в СБУ. Об этом свидетельствуют указы, обнародованные на сайте главы государства.

Так, в соответствии с указом №683 от 11 сентября полковник СБУ Александр Руснак назначен начальником департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

А в соответствии с указами №№681/2019 и 682/2019 от 11 сентября Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности председателя Службы внешней разведки Украины (СВР) и назначил его первым заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Владислав Бухарев. Фото: Вадим Чуприна

Отметим, что Владислав Бухарев - генерал-лейтенант налоговой милиции. Главой Службы внешней разведки он был назначен 11 июня. А с декабря 2007 по март 2010 он был первым заместителем председателя Государственной налоговой администрации Украины - начальником налоговой милиции.

Напомним также, что пост начальника департамента контрразведки СБУ до конца августа занимал Алексей Петров. Зеленский назначил его начальником СБУ в Кировоградской области.