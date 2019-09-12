Сегодня один из приближенных к власти российских экспертов Сергей Караганов предоставил доклад о ядерной стратегии России.

По сути он предложил наращивать ядерную гонку, а не разоружаться. А с Америкой предлагается лишь договориться об отсутствии секретности - сделать публичной информацию о военных разработках.

Документ, подготовленный по итогам ситуационного анализа в российском МИД, опубликован на сайте Совета по внешней и оборонной политике, который возглавляет Караганов (на фото второй справа).

Презентация доклада о новом понимании стратегический стабильности. Фото: t.me/ru_global

Эта организация работает в тесном сотрудничестве Администрацией президента РФ, МИД, Министерство обороны, Комитеты Госдумы и Советом Федерации - так указано на ее сайте. Иными словами, позиция, транслируемая СВОП, в некой степени отображает видение высшего российского руководства.

"Страна" представляет пять главных тезисов доклада.

1. Ситуация находится в глубоком кризисе

Авторы доклада отмечают, что ситуация в мире поменялась в худшую сторону. Причина, по их мнению, разумеется, в том, что США разрушают традиционную архитектуру поддержания стратегической стабильности. А именно - систему соглашений по ограничению и сокращению ядерных вооружений.

Имеется ввиду выход США из договора о запрете таких ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД). Уже не действующее сегодня соглашение было заключено еще в 1987 году. В то время оно ознаменовало собой начало разрядки между двумя сверхдержавами - СССР и США, что и положило конец "холодной войне".

Согласно договору, обоим сторонам запрещалось иметь ядерные ракеты наземного базирования с дальностью до 1000 километров для малых ракет и до 5000 - для средних. Таким образом атомный конфликт СССР и США почти исключался на территории третьих стран - в основном речь шла о Европе. Именно там находились военные базы сверхдержав, которые были целью таких ракет.

Сейчас же, уверены специалисты, никаких сдерживающих ядерных договоров больше нет, а мировые державы развивают ядерную компоненту, как хотят. В том числе имеется ввиду испытание крылатой ракеты, которое провели Штаты 18 августа, спустя три недели после своего официального выхода из ДРСМД.

Также в докладе делается акцент на появлении новых игроков: "Сегодня природа стратегической стабильности носит многосторонний характер — с участием Китая и других ядерных стран". Отметим, что в нынешнем году расходы на национальную оборону в КНР выросли на 7,5 процента, достигнув 1,19 триллиона юаней (175 миллиардов долларов).

2. Ядерное оружие начнут применять в обычных войнах

Ядерные стратеги Путина высказывают мнение, что сегодня велик риск, что ядерное оружие начнут применять в обычных войнах, то есть в неядерных конфликтах.

"Неядерный конфликт по последствиям может быть сопоставим с ядерным и с более высокой степенью вероятности, чем прежде, спровоцировать применение ядерного оружия", - указывается в российском докладе.

Эксперты предлагают ввести в оборот новый термин - "многосторонняя стратегическая стабильность". Подразумевается состояние отношений между ядерными державами, при котором они способны не допустить любое военное столкновение друг с другом — как намеренное, так и непреднамеренное, так как "всякое такое столкновение способно перерасти в глобальную ядерную войну".

3. Ограничивать производство боеголовок и ракет бессмысленно

Авторы доклада считают, что ограничивать производство ядерного вооружения сейчас бессмысленно: Штаты от этого уклоняются, а Китай еще не настолько нарастил мощь, чтобы останавливаться.

Эксперты убеждены, что в сложившейся ситуации продолжение традиционного процесса ограничения ядерных вооружений нереалистично как в двустороннем российско-американском, так и тем более в трехстороннем (Россия—Китай—США) и многосторонних форматах.

Более того, в наработках указывается, что распад двусторонних российско-американских и многосторонних (Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, Договор о нераспространении ядерного оружия) соглашений по ограничению ядерных вооружений следует рассматривать "не как конец света, а как нормальное, пусть и негативное, развитие в условиях фундаментального изменения военно-стратегического контекста, которое надо принять и пойти дальше".

4. Выход - наращивать ядерные вооружения без ограничений

Российские эксперты высказывают мнение, что "применять традиционные подходы к новому контексту и пытаться выработать новые соглашения об ограничении вооружений не только невозможно, но и, вероятно, контрпродуктивно".

Авторы считают, что "угроза ядерной войны и уничтожения человечества" возросла, "даже при отсутствии у сторон намерений ее развязывать".

Среди прочего, для предотвращения катастрофы, по их мнению, надо "создавать многосторонние и двусторонние режимы транспарентности, но без обязательств по ограничению вооружений". Иными словами, развязать ядерным державам руки в отношении наращивания ядерного потенциала.

В данном случае важно, что эта позиция противоречит текущей (официальной) стратегии РФ.

В Концепции внешней политики, датированной 2016 годом, записано: "Наращивание и модернизация силового потенциала, создание и развертывание новых видов вооружения подрывают стратегическую стабильность, создают угрозу глобальной безопасности, обеспечиваемой системой договоров и соглашений в области контроля над вооружениями".

Также российские руководителя, включая президента Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова, в последние годы жестко критиковали США за выход из Договора по ПРО. Москва была против расторжения ДРСМД, а сейчас призывает Вашингтон продлить истекающий в 2021 году Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Впрочем, самое последнее сообщение из Кремля звучало как раз в духе данного доклада. Владимир Путин заявил, что Россия начинает разработку ракет средней и малой дальности в ответ на действия США. Но с примечанием, что не будет их размещать в европейской части страны, пока этого не сделают Штаты.

5. Попытаться договориться с США о "предсказуемости"

Учитывая, что остановить разработки ядерных вооружений, по мнению авторов доклада, не получится, они считают целесообразным на время сохранить меры предсказуемости и коммуникаций. Предлагает оставить в силе и ограничения, которые предусмотрены Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений.

На случай, если продлить его целиком еще на пять лет не получится, эксперты предлагают договориться с США о снятии количественных ограничений и оставить лишь меры доверия и транспарентности (отсутствия секретности).

Если и это не выйдет, то Россия и США, по мнению специалистов, могут просто выступить с совместным заявлением о том, что они и далее будут выполнять предусмотренные договором меры информирования в добровольном порядке, включая публикацию данных о состоянии стратегических ядерных сил и проведение инспекций.

Что говорится в докладе об Украине

Наша страна упоминается в докладе Караганова дважды.

В первом случае говорится о том, что Украина на данный момент имеет гораздо меньше потенциала для столкновения России и НАТО, чем раньше. И причина тому - "жесткие действия" по Крыму и Донбассу.

"Со стороны России также ослабли факторы, которые могли бы побудить ее рискнуть военным столкновением с США и НАТО: расширение последней на страны бывшего СССР помимо Прибалтики пока остановлены решительными действиями по Крыму и Донбассу. Перспективы вступления в НАТО Украины или Грузии, судя по всему, сняты с повестки дня или отложены в долгий ящик. Жесткие действия Москвы последних десяти лет в целом остановили общую экспансию Запада, снижая тем самым опасность большой войны с Россией", - говорится в докладе.

При этом наша страна относится к зонам вероятного неядерного конфликта, который может непредсказуемо развиться в эпицентр борьбы сверхдержав - и уже с вовлечением ядерной компоненты.

"[Существует риск] втягивания ядерных держав в военные конфликты в непосредственной близости от их границ (США и Китай вокруг Северной Кореи, Россия и США вокруг Украины)", - говорится в докладе.