Сегодня, 12 сентября, первая ракетка Украины и третья мира Элина Свитолина отмечает свой 25-летний юбилей. И самый главный подарок она сможет сделать себе сама. Ведь сегодня наша спортсменка стартует на хардовом турнире в Чжэнчжоу со стадии 1/8 финала. Ее соперницей будет 36-й ракетка мира Юлия Путинцева из Казахстана.

Ранее теннисистки встречались 4 раза. Во всех поединках победила Элина Свитолина. В следующем круге победитель этого матча сыграет с Кристиной Младенович, как передает Ua.tribuna.

Добавим, что призовой фонд турнира в Чжэнчжоу составляет 1 500 000 долларов.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в истории вышла в полуфинал US Open.

Увы, но дорогу в финал нашей Элечке преградила американка Серена Уильямс.