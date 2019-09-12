Нардеп от партии "Слуга народа" и бывший гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко заявил, что необходимо отменить результаты 11 конкурса (питчинга) Госкино. Об этом он сообщил в Facebook, ссылаясь на заседание комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики, которое провел вместе с министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским.

"Филипп Ильенко ушел с поста председателя Госкино, но оставил "наследство" - утвердил на последнем питчинге проектов на сумму 1,7 млрд грн. Эта сумма втрое превышает годовой бюджет Госкино. То есть расписал на три года вперед все деньги. И это только на фильмы, не считая сериалов и мультфильмов", - сообщил Ткаченко.

По его словам, "не стоит говорить об отсутствии критериев распределения средств", но "точно стоит их проверить и установить прозрачные правила поддержки украинского кино, чего не было сделано в течение последних 5 лет", а "проведенный питчинг - отменить".

Фото: facebook.com

Отметим, что 8 августа Госкино обнародовало результаты 11-го питчинга фильмов. Но там отмечается, что были выделены 1,5 млрд грн для 101 участника. Заявок было 300.

Как сообщает Liga.net, главными победителями питчинга стали 14 кинокомпаний, которые получили львиную долю от 1,5 миллиардов. В лидерах продюсерский хаб Star Media Влада Ряшина – он получит 109 млн грн на съемки четырех фильмов. Следом идут Одесская киностудия и Ідас Інтернешнл Філм - они запустят в производство по три фильма-призера. Их доля - 76 млн грн и 72 млн грн соответственно. Два кинопроекта у Солар Медіа Інтертеймент - 64 млн грн. Пятерку лидеров замыкает Film.ua Сергея Созановского – три проекта этой киностудии будут стоить Госкино 51 млн грн.

Самой дорогой для Госкино картиной стал биографический фильм о Лесе Украинке "Леся". На фильм грузинского режиссера Наны Джанелидзе государство потратит 50 миллионов гривен. Картина Сергея Лозницы "Бабин Яр" от государства получила 49 млн грн. "Антропоцен" лауреата Гран-при Каннского кинофестиваля Мирослова Слабошпицкого и кинопроект Виктории Трофименко о Голодоморе "Яков" по 48 млн грн.

Еще два авторских фильма получат деньги от государства: "Пятница, 13" (26 млн грн) народного артиста Украины Романа Балаяна, "Сирена" молодого режиссера Евгения Матвиенко (20 млн грн). Не набрал проходного балла, но получит финансирование в 25 млн грн фильм Алены Демьяненко "Голубой лев" (автор мюзикла "Гуцулка Ксеня").

В 2018-ом и первой половине этого года Госкино инвестировало в украинские картины 584 млн грн. Картины собрали в прокате около 36% от это суммы – 216 млн грн. В Госкино вернули 4% вложений – 22 млн гривен. Условия контракта не предусматривают обязательное возвращение денег в Госкино

Напомним, как Госкино под руководством националиста Ильенко платило миллионы продюсерам российских фильмов.

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