Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка продолжил увольнения в ГПУ. В частности, 12 сентября стало официально известно об увольнении Юрия Севрука, о чем ранее писала "Страна", с должности первого заместителя генпрокурора и Владимира Бедриковского с должности начальника Департамента ГПУ. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей первого заместителя генерального прокурора Ю. Севрука, начальника Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ В. Бедрикивского".

Юрий Севрук. Фото: politeka.net

Владимир Бедриковский (справа). Фото: vestnik-ua.com

Ранее Рябошапка также уволил Дмитрия Сторожука с должности первого заместителя генпрокурора.

Как сообщала "Страна", 11 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил экс-нардепа Виктора Чумака своим заместителем. Также он получил должность главного военного прокурора.

Накануне, 10 сентября, в Верховной Раде приняли в первом чтении законопроект №1032, который касается новой реформы Генпрокуратуры.

А в 2017 году мы писали о том, что над особняком ныне уволенного Русланом Рябошапкой главы Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ Владимира Бедрикивского летал, вел съемку и был сбит дрон-беспилотник.