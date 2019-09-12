55% опрошенных украинцев считают, что дела в Украине идут в правильном направлении. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6-10 сентября.

По данным социологов, 18% респондентов считают, что Украина движется в неправильном направлении, 26% – не определились по этому вопросу.

Лучше всего оценивают направление развития страны на западе и юге Украины, относительно хуже – в центре и на востоке. Более оптимистичной остается молодежь (18-29 лет) и избиратели "Слуги народа". Относительно больше пессимизма наблюдается среди старших и сторонников партий "Европейская Солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Фото: ratinggroup.ua

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше в виде личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Были опрошены 2500 респондентов.Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

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