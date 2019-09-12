В четверг, 12 сентября, проходят массовые обыски по уголовным делам, в которых фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил юрист Андрей Портнов.

"Сейчас идут санкционированные судом массовые обыски по уголовным делам Порошенко. По делу о мародерстве и хищениях в армии обыски идут дома у Гонтаревой, в Укроборонпроме и структурах, принимавших участие в отмывании командой Порошенко украденных у армии средств", - написал Портнов.

Юрист добавил, что в аэропорту "Жуляны" продолжаются обыски по делу об использовании Порошенко поддельных паспортов при полете на Мальдивский архипелаг.

Скриншот: t.me/PortnovUA

Напомним, дела, в которых фигурирует экс-президент Петр Порошенко расследуются в ГБР. Ближайшие допросы Порошенко в Бюро назначены на 13, 18 и 27 сентября, однако, например, 10 сентября, экс-глава государства в ГБР просто не явился.

Также мы писали, что директор ГБР Роман Труба заявил, что пока Порошенко депутат, привести его на допрос в принудительном порядке не получится. Но уже с 1 января, после отмены депутатской неприкосновенности, это можно будет сделать.

В свою очередь, генпрокурор Руслан Рябошапка сказал, что с Порошенко могут снять неприкосновенность еще до 1 января.

А 11 сентября стало известно, что в августе свое первое дело против Порошенко и Климкина открыло НАБУ.