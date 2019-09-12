Звездный форвард сборной Аргентины и Барселоны Лионель Месси, который никак не может восстановиться от травмы, заявил, что готов принять приглашение нападающего Ювентуса Криштиану Роналду на совместный обед.

Об этом Лео Месси рассказал в интервью порталу Sport.

"Да, без проблем. Я всегда говорил, что у меня с ним нет никаких разногласий. Пусть мы и не друзья, поскольку никогда не делили раздевалку, но я всегда присутствую вместе с ним на церемониях награждения, с этим нет проблем. Кстати, на недавней встрече мы довольно долго общались с ним (речь о жеребьевке Лиги чемпионов - Ред.).

Не знаю, состоится ли совместный обед, ведь по понятным причинам мне неизвестно, пересечемся ли мы. У каждого из нас своя жизнь и свои обязанности. Но, конечно, я бы принял его приглашение", - сказал Месси.

Месси и КриРо на жеребьевке Лиги чемпионов, фото: sport-english.com

Ранее "Страна" сообщала, что Месси с трудом восстанавливается и может пропустить до месяца.