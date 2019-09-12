Около 92% опрошенных украинцев поддерживают снятие депутатской неприкосновенности. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного группой "Рейтинг" 6-10 сентября.

По данным социологов, также 95% поддерживают инициативы относительно досрочного прекращения полномочий народного депутата за кнопкодавство и прогулы, а 92% - за уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300.

Достаточно высокая (от 70% и выше) поддержка у населения таких инициатив как предоставление законодательной инициативы гражданам Украины, расширение полномочий президента при назначении глав НАБУ и САП, а также увеличение числа омбудсменов.

Фото: ratinggroup.ua

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше в виде личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Были опрошены 2500 респондентов.Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Ранее "Страна" сообщала, почему Рада проголосовала за отмену депутатского иммунитета.

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