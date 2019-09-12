Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук направил в профильный комитет парламента обращение с требованием разобраться с ситуацией вокруг кнопкодавства. Также он внес в Раду законопроект , направленный на обеспечение личного голосования нардепами. Об этом Стефанчук сообщил в Facebook.

"Как и обещал вчера, направляю в Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины свое обращение с требованием разобраться с ситуацией с зафиксированными фактами "кнопкодавста" в стенах парламента и дать им правовую оценку. Отдельной опцией регистрирую проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению личного голосования народными депутатами Украины"", - написал Стефанчук.

В документе, фото которого обнародовал Стефанчук, предлагается накладывать штрафы на нардепов за неперсональное голосование, их размер - от трех до пяты тысяч необлагаемых (от 51 до 48 тысяч гривен - Ред.) налогом минимумов доходов граждан.

Также он упомянул, что на открытии пленарного заседания нарушители из фракции "Слуги народа" извинились за неперсональное голосование и задекларировали, что свою месячную заработную плату переведут на благотворительные нужды.

Скриншот, фото: Facebook/ Ruslan Stefanchuk

Напомним, 11 сентября народный депутат-мажоритарщик от "Слуги народа" Сергей Литвиненко проголосовал за другого "слугу", вероятно, Александра Скичко.

Также мы писали, что движение "Чесно" в этот же день поймало на неперсональном голосовании депутата от "Слуги народа" Елену Копанчук. Она нажала кнопку пульта сидящего справа Рублева.

А 3 сентября Рада отправила в Конституционный суд проект закона о лишении депутатов полномочий за прогулы и кнопкодавство, инициированный Зеленским.