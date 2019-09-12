Всего 29% опрошенных украинцев положительно оценивают работу премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного группой "Рейтинг" 6-10 сентября.

По данным социологов, 11% опрошенных оценивают работу премьера негативно. Две трети еще не смогли дать оценок новому премьер-министру.

Фото: ratinggroup.ua

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше в виде личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Были опрошены 2500 респондентов.Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, что в мае рейтинг доверия к Порошенко упал до 15%.

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