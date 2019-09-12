Около 71% опрошенных украинцев довольны деятельностью президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного группой "Рейтинг" 6-10 сентября.

По данным социологов, по сравнению с июлем текущего года уровень удовлетворенности работой главы государства вырос почти в полтора раза. При этом 11% опрошенных недовольны работой Зеленского, 18% - не смогли сформировать свое отношение к нему.

Фото: ratinggroup.ua

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше в виде личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Были опрошены 2500 респондентов.Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, что в мае рейтинг доверия к Порошенко упал до 15%.