Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет консультироваться с главами депутатских фракций и групп Киевского городского совета о досрочном прекращении полномочий Киевсовета. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Я инициирую консультации с главами депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета 8 созыва", - сказал Виталий Кличко перед началом пленарного заседания Киевсовета, которое не собрало кворума, сообщила пресс-служба мэра.

По его словам, в Киевсовете отсутствует кворум, что неприемлемо особенно накануне отопительного сезона и начала бюджетного процесса.

"Я считаю, что сегодня пришли депутаты, которые ответственны перед своими избирателями. Но кворума нет, к сожалению. Почему? Потому что "работают" со многими депутатами. Потому что подрывают и дестабилизируют работу киевской власти", - сказал Виталий Кличко. 

Мэр отметил, что ему неинтересны "чьи-то договорняки и манипуляции", добавив, что "депутаты будут нести ответственность перед киевлянами, которые их выбирали, и, судя по всему, уже скоро". После выступления Кличко заседание закрылось из-за отсутствия кворума.

Отметим, что в случае роспуска Киевсовета Верховная Рада должна через 90 дней объявить досрочные выборы.

Напомним, 4 сентября Кабинет министров Украины согласовал просьбу Офиса президента об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

После этого Кличко заявил, что заявил, что снова будет баллотироваться на пост мэра столицы Украины на следующих местных выборах.

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