На заседании в четверг, 12 сентября, Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №1063 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования государственного дорожного фонда".

337 нардепов проголосовали за принятие законопроекта за основу, после чего Рада начала голосовать за документ в целом, его на этот раз поддержали 329 парламентариев.

Предполагается, что, согласно документу, в дорожный фонд направят деньги, полученные от штрафов за невыполнение водителем пассажирского и грузового транспорта требования представителя Госслужбы по безопасности на транспорте остановиться.

Также в фонд будут направлять половину сумм, полученных в результате оплаты штрафов за перегруженные фуры.

Напомним, что 11 сентября Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №1047, который предусматривает увеличение штрафов для перегруженных фур. Их размер, согласно документу, составит от 8,5 до 34 тыс. грн.

Также Рада своим решением отложила на 90 дней штрафы для евробляхеров.

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