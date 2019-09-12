Вопрос о включении в повестку дня парламента законопроекта №1045, предусматривающего процедуру досрочного прекращения полномочий депутата по решению партии, стоял в повестке дня пленарного заседания Рады 12 сентября, однако позже был исключен из нее и, вероятно, будет рассмотрен позднее. Об этом написал в Telegram нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

"Закон об императивном мандате сняли с рассмотрения. Вообще", - написал он.

Фото: t.me/dubinskypro

Предполагаемый законопроект предусматривает лишение мандата депутата, если тот вышел из фракции. Если ранее мандат работал в случае исключительно тех нардепов, которые прошли по партийным спискам, то теперь мандаты готовы забирать и у мажоритарщиков, которые заходили под брендом партии, но покинули фракцию.

Напомним, что внутри "Слуги народа" начался бунт мажоритарщиков из-за императивного мандата. Недовольство возникло после того как Александр Дубинский заявил, что руководство его фракции предлагает лишать мандата всех депутатов, даже мажоритарщиков, которые выходят из фракции.

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