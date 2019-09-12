В селе Стопчатов Ивано-Франковской области правоохранители обнаружили огромную плантацию марихуаны, площадь которой составляла 4 гектара. Об этом в Facebook сообщил нардеп Игорь Фрис.

Депутат отменил, что у тех, кто занимался выращиванием канабиса, был налажен капельный полив, были установлены тепловые пушки, между рядами были бетонные дорожки. Он полагает, что все это говорит о круглогодичном цикле.

"Сколько помидоров и огурцов можно было на рынок поставить? А если серьезно, то это мощный удар по рынку наркоторговли", - написал Фрис.

Скриншот, фото: Facebook/ Ігор Фріс

Напомним, наркоагроном снял в Киеве пентхаус под плантацию конопли и вырастил урожай на 3 миллиона гривен.

Также мы писали, что наркоагронома, вырастившего плантацию конопли на чердаке многоэтажки, арестовали с залогом в 1,9 млн грн.