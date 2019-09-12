Нидерланды на встрече послов стран Евросоюза в Брюсселе обсудили вопросы обмена Украиной командира ПВО так называемой "ДНР" Владимира Цемаха, который проходит как подозреваемый по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году малазийском "Boeing, рейса MH17. Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Вчера голландцы подняли вопрос о Цемахе среди послов ЕС, выразив большую обеспокоенность, и критически отозвались о том, что этот вопрос не был упомянут в заявлении ЕС. Но вряд ли сейчас будут дальнейшие переговоры по этому вопросу", - написал Йозвяк.

Фото: twitter.com

Напомним, 5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.

Глава МИД Нидерландов Стефан Блок в письме парламенту заявил, что Нидерланды смогли допросить Цемаха по делу МН17 и просили Украину не выдавать его России.

7 сентября Цемах улетел в РФ в рамках обмена пленными с Украиной в формате 35 на 35.

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