Жители Троещины блокировали движение городской электрички. Видео 18+
Сегодня, 12 сентября, на станции "Троещина 2" в Киеве местные жители заблокировали движение городской электрички с требованием наладить ее нормальную работу. Об этом сообщается в Facebook проекта "Киев Оперативный".
Протестующие жалуются на то, что электричка ходит не по расписанию; вместо шести вагонов прибывают четыре и места для всех пассажиров не хватает; часть дверей на вагонах не открывается. При этом, часть рейсов вообще отменили.
На видео можно видеть, как на платформе станции возник скандал, мужчина требует у протестующих освободить колею, чтобы электричка могла доставить его на работу. Протестующие, в свою очередь, пытаются объяснить свою позицию.
Видео: facebook.com
Напомним, как в Киеве в час пик отменили девять рейсов городской электрички.
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