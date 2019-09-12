Сегодня, 12 сентября, на станции "Троещина 2" в Киеве местные жители заблокировали движение городской электрички с требованием наладить ее нормальную работу. Об этом сообщается в Facebook проекта "Киев Оперативный".

Протестующие жалуются на то, что электричка ходит не по расписанию; вместо шести вагонов прибывают четыре и места для всех пассажиров не хватает; часть дверей на вагонах не открывается. При этом, часть рейсов вообще отменили.

На видео можно видеть, как на платформе станции возник скандал, мужчина требует у протестующих освободить колею, чтобы электричка могла доставить его на работу. Протестующие, в свою очередь, пытаются объяснить свою позицию.

Видео: facebook.com

Напомним, как в Киеве в час пик отменили девять рейсов городской электрички.

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