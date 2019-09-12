После взрывов на складах Министерства обороны в Калиновке Винницкой области военная прокуратура открыла уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье о "халатном отношении к военной службе". Ведется следствие, прокуроры осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей. Предварительно установлено, что 11 сентября около 11:40 на технической территории арсенала в районе открытой площадки состоялось около шести взрывов боеприпасов, которые подлежали утилизации. Возможная причина - возгорание сухой травы", - заявили в пресс-службе.

В прокуратуре уточняют, что на этой территории не было закончено проведение работ по выявлению и обезвреживанию боеприпасов, которые взрывались в ночь с 26 на 27 сентября 2017 года. Расстояние от края горения травы до площадок хранения боеприпасов составляло около 150-200 метров.

Фото: vppnr.gp.gov.ua

Напомним, 11 сентября на складах Министерства обороны в Калиновке Винницкой области произошли шесть взрывов. На место ЧП отправилась оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Днем этого же дня пожар на территории военного склада 48 арсенала Вооруженных сил Украины в Калиновском районе Винницкой области был ликвидирован. Никто не погиб и не пострадал в результате инцидента.