Сегодня, 12 сентября, Верховная Рада приняла закон, который откладывает на 90 дней штрафы для владельцев авто на "евробляхах".

Напомним, что сегодня нардепы также рассмотрят президентский и альтернативный законопроекты об организации обороны государства.

Несколько депутатских законопроектов посвящены урегулированию финансирования кинематографии. Парламент намерен ввести среднесрочное планирование развития и содержания автомобильных дорог общего пользования.

На рассмотрении сегодня так же законопроекты о введении национальной электронной транзитной системы и относительно регулирования рынков финансовых услуг. Верховная Рада рассмотрит и депутатскую инициативу по отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины.

В конце августа президент Владимир Зеленский предложил отложить штрафы для "евроблях", которые вступили в силу с 22 августа. Несмотря на это заявление, штрафы официально вступили в силу.

Ранее "Страна" сообщала, что как будет работать уголовная статья за незаконное обогащение, которую вернула Рада.