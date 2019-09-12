Рада отложила на 90 дней штрафы для евробляхеров
Сегодня, 12 сентября, Верховная Рада приняла закон, который откладывает на 90 дней штрафы для владельцев авто на "евробляхах".
Напомним, что сегодня нардепы также рассмотрят президентский и альтернативный законопроекты об организации обороны государства.
Несколько депутатских законопроектов посвящены урегулированию финансирования кинематографии. Парламент намерен ввести среднесрочное планирование развития и содержания автомобильных дорог общего пользования.
На рассмотрении сегодня так же законопроекты о введении национальной электронной транзитной системы и относительно регулирования рынков финансовых услуг. Верховная Рада рассмотрит и депутатскую инициативу по отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины.
В конце августа президент Владимир Зеленский предложил отложить штрафы для "евроблях", которые вступили в силу с 22 августа. Несмотря на это заявление, штрафы официально вступили в силу.
Ранее "Страна" сообщала, что как будет работать уголовная статья за незаконное обогащение, которую вернула Рада.