Ушедшая с поста и.о. главы Минздрава, но продолжающая давать советы украинцам Ульяна Супрун, выступила с очередным "ноу-хау". На своей странице в Facebook она рассказала как бороться со слабой эрекцией
"Полная эректильная дисфункция бывает довольно редко - вследствие радикального удаления простаты. В большинстве случаев речь идет о частичной дисфункции. Сексуальное возбуждение зависит от работы мозга, гормонов, от того, что человек видит, слышит, чувствует и нюхает, от работы сердца, сосудов и мышц. Что-то из этого может нарушиться, и в результате не наступит надлежащее расширение сосудов в пещеристых телах пениса. Эрекция может ухудшаться с возрастом, но возраст не является причиной, а лечение эректильной дисфункции возможно в любом возрасте", - заявила Ульяна Супрун.
Также она привела основной перечень того, что может ухудшать эрекцию и как ее поддерживать:
- Сердечно-сосудистые болезни. Чтобы сосуды расширились, должен выделиться оксид азота NO, так же, как и в случае регуляции давления в других сосудах. Если это не происходит несмотря на стимулы, что-то в эндотелии сосудов пошло не так. Собственно, эректильная дисфункция - это один из первых предвестников сердечно-сосудистых болезней.
- Клиническая депрессия. Изменения либидо и способности возбуждаться сопровождают депрессивные расстройства и у женщин, и у мужчин. И чем менее интенсивная сексуальная жизнь, тем хуже становится эрекция и способность ее удерживать.
- Увеличение простаты. Простата увеличивается с возрастом, но иногда это ощутимо влияет на эрекцию и мочеиспускание. Рак простаты бывает достаточно редко, он развивается медленно, но это не повод игнорировать дискомфорт - нужно обратиться к урологу. Простатит - воспаление простаты - также вызывает эректильную дисфункцию, хоть и временную.
- Лишний вес (индекс массы тела более 25) и диабет 2 типа вносят свой вклад и в проблемы с эрекцией, и в сердечно-сосудистые болезни. Диабет 2 типа в три раза повышает риск проблем с эрекцией. К ним добавляются атеросклероз - отложение в стенках сосудов липопротеинов (переносчиков жиров), клеток иммунной системы и поддержка там воспаление, и гипертензия - постоянное высокое давление.
- Критическим является висцеральное ожирение - то есть отложение жира не под кожей, а между внутренними органами. Фермент ароматаза в этом жире коварно превращает тестостерон в эстроген, а также существенно нарушает баланс холестрола в крови, и служит источником постоянного воспаления. Все это ухудшает состояние сердца, сосудов и пениса.
- Болезнь Пейрони - искривление пениса из-за продольного уплотнения фиброзной ткани, что делает эрекцию болезненной или невозможной.
- Множественный склероз - постепенное отмирание периферийных нейронов и потеря чувствительности.
- Хроническая болезнь почек.
- Гормональные нарушения (гипогонадизм, нарушение работы щитовидной железы, либо избыток пролактина из-за опухоли).
- Травмы пениса, позвоночника, простаты, мочевого пузыря или крестца.
- Удаление опухоли мочевого пузыря.
- Курение - как фактор, который мешает полноценному выделению оксида азота.
- Злоупотребление алкоголем - как непосредственно перед неудачным сексом, так и хронически. Особенно с эректильной дисфункцией связана алкогольная болезнь печени, а также неврологические нарушения из-за алкоголизма.
- Нехватка физической активности. Эта причина является составляющей других: избыточный вес, курение, сердечно-сосудистые болезни, хотя может и срабатывать как самостоятельная причина. Кроме болезней, эректильную дисфункцию могут вызвать также лекарства, в частности:
- Препараты, которые принимают при гипертензии.
- Антиандрогены - лекарства, нейтрализующие действие мужских половых гормонов. Они являются частью терапии рака простаты.
- Антидепрессанты являются достаточно распространенной причиной эректильной дисфункции у здоровых мужчин среднего возраста. Но хорошая новость заключается в том, что депрессию в конце концов можно вылечить.
- Рецептурные транквилизаторы и седативные средства.
- Средства для уменьшения аппетита - то есть те, которые принимают в случае ожирения.
- Препараты, которыми лечат язву (блокаторы протонных помп). Есть также психологические факторы, которые накапливаются и ухудшают состояние после первых же признаков дисфункции:
- Нехватка сна. Он усиливает тревожность и уменьшает физическую активность и способность в течение дня, и не оставляет времени для сексуальной жизни. ▪️ Страх, что не будет эрекции, тревожность.
- Чувство вины за свою потенцию или что-то другое (супружеские измены, например).
- Низкая самооценка, жизненный кризис, завышенные ожидания относительно себя или партнерши.
- Стресс из-за сексуальности или жизни в целом.
- Отсутствие практики. Длительное отсутствие сексуальной жизни и мастурбация приводят к ухудшению потенции. Отсутствие секса может быть из-за одиночества, плохих отношений, или, например, болезни или менопаузы партнерши.
Как преодолеть эректильную дисфункцию:
- Диагностировать эректильную дисфункцию и найти ее причину.
- Паре стоит обратиться к сексопатологу или сексологу за консультацией.
- Стоит изменить образ жизни. Нормализовать вес, сон, активность, питание, бросить курить, а пить лишь немного и иногда. Многим поможет только это.
- Первым звеном терапии, чтобы помогло сразу, являются ингибиторы фосфодиэстеразы 5 (PDE5) - то есть медикаментозная стимуляция образования оксида азота в выстилке сосудов. К таким препаратам относятся силденафил, тадалафил, варденафил, аванафил. Если они назначены корректно, то такая терапия действует.
- Если есть так называемая органическая причина дисфункции: гормональное нарушение, клиническая депрессия, болезнь простаты - то следует устранять ее, а не полагаться лишь на стимуляторы эрекции.
- Второе звено терапии - это вакуумные стимуляторы или инъекции, или местные препараты.
- В некоторых случаях возможно установление имплантов - это уже третичная звено терапии.
- Протоколы предостерегают против использования БАДов для лечения эректильной дисфункции - у них часто есть токсичные и запрещенные компоненты.
- В случае психогенной эректильной дисфункции эффективной является когнитивно-поведенческая терапия.
Фото: facebook.com/ulanasuprun
Напомним, что Супрун бралась за сексуальное образование в школах.
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