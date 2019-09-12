Ушедшая с поста и.о. главы Минздрава, но продолжающая давать советы украинцам Ульяна Супрун, выступила с очередным "ноу-хау". На своей странице в Facebook она рассказала как бороться со слабой эрекцией

"Полная эректильная дисфункция бывает довольно редко - вследствие радикального удаления простаты. В большинстве случаев речь идет о частичной дисфункции. Сексуальное возбуждение зависит от работы мозга, гормонов, от того, что человек видит, слышит, чувствует и нюхает, от работы сердца, сосудов и мышц. Что-то из этого может нарушиться, и в результате не наступит надлежащее расширение сосудов в пещеристых телах пениса. Эрекция может ухудшаться с возрастом, но возраст не является причиной, а лечение эректильной дисфункции возможно в любом возрасте", - заявила Ульяна Супрун.

Также она привела основной перечень того, что может ухудшать эрекцию и как ее поддерживать:

Сердечно-сосудистые болезни. Чтобы сосуды расширились, должен выделиться оксид азота NO, так же, как и в случае регуляции давления в других сосудах. Если это не происходит несмотря на стимулы, что-то в эндотелии сосудов пошло не так. Собственно, эректильная дисфункция - это один из первых предвестников сердечно-сосудистых болезней.

Клиническая депрессия. Изменения либидо и способности возбуждаться сопровождают депрессивные расстройства и у женщин, и у мужчин. И чем менее интенсивная сексуальная жизнь, тем хуже становится эрекция и способность ее удерживать.

Увеличение простаты. Простата увеличивается с возрастом, но иногда это ощутимо влияет на эрекцию и мочеиспускание. Рак простаты бывает достаточно редко, он развивается медленно, но это не повод игнорировать дискомфорт - нужно обратиться к урологу. Простатит - воспаление простаты - также вызывает эректильную дисфункцию, хоть и временную.

Лишний вес (индекс массы тела более 25) и диабет 2 типа вносят свой вклад и в проблемы с эрекцией, и в сердечно-сосудистые болезни. Диабет 2 типа в три раза повышает риск проблем с эрекцией. К ним добавляются атеросклероз - отложение в стенках сосудов липопротеинов (переносчиков жиров), клеток иммунной системы и поддержка там воспаление, и гипертензия - постоянное высокое давление.

Критическим является висцеральное ожирение - то есть отложение жира не под кожей, а между внутренними органами. Фермент ароматаза в этом жире коварно превращает тестостерон в эстроген, а также существенно нарушает баланс холестрола в крови, и служит источником постоянного воспаления. Все это ухудшает состояние сердца, сосудов и пениса.

Болезнь Пейрони - искривление пениса из-за продольного уплотнения фиброзной ткани, что делает эрекцию болезненной или невозможной.

Множественный склероз - постепенное отмирание периферийных нейронов и потеря чувствительности.

Хроническая болезнь почек.

Гормональные нарушения (гипогонадизм, нарушение работы щитовидной железы, либо избыток пролактина из-за опухоли).

Травмы пениса, позвоночника, простаты, мочевого пузыря или крестца.

Удаление опухоли мочевого пузыря.

Курение - как фактор, который мешает полноценному выделению оксида азота.

Злоупотребление алкоголем - как непосредственно перед неудачным сексом, так и хронически. Особенно с эректильной дисфункцией связана алкогольная болезнь печени, а также неврологические нарушения из-за алкоголизма.

Нехватка физической активности. Эта причина является составляющей других: избыточный вес, курение, сердечно-сосудистые болезни, хотя может и срабатывать как самостоятельная причина. Кроме болезней, эректильную дисфункцию могут вызвать также лекарства, в частности:

Препараты, которые принимают при гипертензии.

Антиандрогены - лекарства, нейтрализующие действие мужских половых гормонов. Они являются частью терапии рака простаты.

Антидепрессанты являются достаточно распространенной причиной эректильной дисфункции у здоровых мужчин среднего возраста. Но хорошая новость заключается в том, что депрессию в конце концов можно вылечить.

Рецептурные транквилизаторы и седативные средства.

Средства для уменьшения аппетита - то есть те, которые принимают в случае ожирения.

Препараты, которыми лечат язву (блокаторы протонных помп). Есть также психологические факторы, которые накапливаются и ухудшают состояние после первых же признаков дисфункции:

Нехватка сна. Он усиливает тревожность и уменьшает физическую активность и способность в течение дня, и не оставляет времени для сексуальной жизни. ▪️ Страх, что не будет эрекции, тревожность.

Чувство вины за свою потенцию или что-то другое (супружеские измены, например).

Низкая самооценка, жизненный кризис, завышенные ожидания относительно себя или партнерши.

Стресс из-за сексуальности или жизни в целом.

Отсутствие практики. Длительное отсутствие сексуальной жизни и мастурбация приводят к ухудшению потенции. Отсутствие секса может быть из-за одиночества, плохих отношений, или, например, болезни или менопаузы партнерши.

Как преодолеть эректильную дисфункцию:

Диагностировать эректильную дисфункцию и найти ее причину.

Паре стоит обратиться к сексопатологу или сексологу за консультацией.

Стоит изменить образ жизни. Нормализовать вес, сон, активность, питание, бросить курить, а пить лишь немного и иногда. Многим поможет только это.

Первым звеном терапии, чтобы помогло сразу, являются ингибиторы фосфодиэстеразы 5 (PDE5) - то есть медикаментозная стимуляция образования оксида азота в выстилке сосудов. К таким препаратам относятся силденафил, тадалафил, варденафил, аванафил. Если они назначены корректно, то такая терапия действует.

Если есть так называемая органическая причина дисфункции: гормональное нарушение, клиническая депрессия, болезнь простаты - то следует устранять ее, а не полагаться лишь на стимуляторы эрекции.

Второе звено терапии - это вакуумные стимуляторы или инъекции, или местные препараты.

В некоторых случаях возможно установление имплантов - это уже третичная звено терапии.

Протоколы предостерегают против использования БАДов для лечения эректильной дисфункции - у них часто есть токсичные и запрещенные компоненты.

В случае психогенной эректильной дисфункции эффективной является когнитивно-поведенческая терапия.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Напомним, что Супрун бралась за сексуальное образование в школах.

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