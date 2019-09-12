После возвращения 35 пленных украинцев, президент Владимир Зеленский, прямо в аэропорту "Борисполь", где встречал освобожденных, заявил, что теперь последует второй этап мирного процесса - разведение сил.

Вслед за Станицей Луганской должны быть разведены силы в районе Золотого и Петровского в Луганской области - это, как уже сообщала "Страна", требование РФ к встрече в Нормандском формате.

Буквально на следующий день появилась неофициальная информация, что ВСУ уже отходит от линии в Золотом. Однако украинская власть ее пока не подтвердила. А по данным ОБСЕ, до разведения сил и там, и в Петровском еще далеко. Более того, в последнее время там чаще звучат выстрелы и появляются новые фортификационные сооружения.

Мы разбирались, что происходит на участках, где Зеленский обещал отвести войска и от которых зависит встреча в Нормандском формате.

Что заявлял Зеленский

Договоренности о "пилотном" разведении войск в Луганской области на трех направлениях (Золотое, Петровское и Станица Луганская) были достигнуты еще в 2016 году на последней встрече глав государств Нормандского формата.

Однако разведения постоянно срывались. И возобновились только после победы Зеленского.

В конце июня этого года началось разведение войск у Станицы Луганской. 1 июля Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором сказал, что в Станице-Луганской произошло разведение войск с обеих сторон что зафиксировала и подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ.

При этом спустя несколько дней после видеообращения Зеленского в ОБСЕ все еще не могли подтвердить разведение сил возле Станицы. Однако позже стало понятно, что все стороны признали разведение свершившимся.

В июле Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск съездили на новые позиции ВСУ на участке разведения возле Станицы Луганской.

А 2 сентября в штабе ООС отчитались о демонтаже последнего фортификационного сооружения возле Станицы Луганской.

Одно из последних заявлений об отводе вооружения на Донбассе, президент сделал 7 сентября, встречая освобожденных украинцев, которых выдала Россия.

Владимир Зеленский в аэропорту "Борисполь" сказал, что обмен пленными - первый этап, а разведение сил на Донбассе будет вторым шагом. Начнут его в Золотом и Петровском (Луганская область - Ред.), далее Зеленский анонсировал полномасштабное разведение сил на востоке Украины. А перед этим пройдут переговоры в "нормандском формате".

Слухи о разведении в Золотом

После последнего заявления Зеленского в "Борисполе" стала распространяться неофициальная информация, что развод вооружения и сил в Луганской области начался.

Об этом на следующий день сообщил журналист, бывший участник АТО и волонтер Тим Златкин. По его данным, начался отвод сил от сел Вольное и Золотое Луганской области. Златкин с явным неудовольствием отметил, что украинские подразделения отходят на два километра от линии соприкосновения.

В комментариях он добавил, что эти сведения достоверные и что информация скоро станет официальной. Однако пока этого не произошло. А данные наблюдателей из ОБСЕ говорят пока что совсем о другом.

Что происходит в районе разведения по данным ОБСЕ

По данным отчета ОБСЕ, о разводе сил говорить рано - там находится военная техника, нарушается режим прекращения огня, украинские военные строят новые фортификационные сооружения, а беспилотник ОБСЕ, который собирает информацию в районе, откуда должны отойти военные, обстреляли.

Золотое. 8 сентября в районе Золотого беспилотник ОБСЕ обнаружил 110-м

продолжение существующей траншеи (не зафиксирована на снимках от 10 июля), приблизительно в 50 м от жилых домов, примерно в

600 м к югу от северного края участка разведения. По оценке Миссии, траншея

принадлежит Вооруженным силам Украины.

9 сентября, судя по отчету, недалеко от участка разведения в районе Золотого был открыт огонь из стрелкового оружия, направленный в сторону беспилотника ОБСЕ, который собирает информацию о ситуации в районе разведения сил.

Петровское. Также в этот же день мониторинговая миссия сообщила, что видела украинскую военную технику на участке разведения в районе Петровского.

10 сентября, в ОБСЕ также наблюдали военную технику в районе Петровского, а в районе Золотого, было зафиксировано нарушение режима прекращения огня.

Украинские силовики обострение ситуации в Золотом и Петровском не комментируют - в сводках ООС за последние дни эти населенные пункты не упоминаются. Зато ВСУ сообщили о гибели двух бойцов при невыясненных обстоятельствах.

При этом в "ЛНР" заявляют, что 72 бригада ВСУ проводит на участке "Золотое" инженерные работы и совершествует укрепления. В "республике" утверждают, что с целью сокрытия этих фактов идут перестрелки на соседних участках фронта.

В "ДНР" же заявили, что Украина разместила на участке разведения в Петровском к югу от Донецка бронетранспортер.

Отметим, что завтра, 13 сентября, состоится заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске. Там будет решаться вопрос разведения сил в Золотом и Петровском.